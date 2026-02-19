Размер шрифта
Путин назвал фестиваль Башмета праздником для жителей Сочи

Путин поприветствовал участников фестиваля Башмета в Сочи
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, гостей и участников XIX зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

Путин заявил, что проект Юрия Башмета вносит достойный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, а также популяризации отечественного искусства.
«Уверен, что нынешний фестиваль пройдет в особой, одухотворённой атмосфере, станет настоящим праздником для сочинцев и гостей города, запомнится богатой, насыщенной программой и тёплым, дружеским общением», — поделился президент.

Путин пожелал участникам и гостям фестиваля вдохновения и добрых, искренних эмоций.

Международный фестиваль искусств в Сочи впервые прошел в 2008 году. Его инициатором стал дирижер и педагог Юрий Башмет. В 2011 году проект музыканта стал членом Европейской ассоциации фестивалей.

XIX зимний Международный фестиваль искусств стартовал 18 февраля. Он закончится 1 марта.

Ранее Башмет опроверг слух, что западный зритель не следит за российской музыкой.
 
