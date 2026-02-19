На Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться

В Ессентуках мужчину задержали за нападение на возлюбленную из-за ее отказа

Житель Ставропольского края признался в нападении на бывшую партнершу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ессентуках. По данным правоохранительных органов, 52-летняя пострадавшая приходилась мужчине экс-сожительницей. В день произошедшего фигурант пригласил к себе и во время распития алкоголя предложил помириться.

Недовольная женщина ответила отказом, после чего мужчина спровоцировал конфликт и избил.

«У женщины зафиксированы переломы пяти ребер, а, согласно проведенной медицинской экспертизе, ее здоровью причинен вред средней тяжести», – сообщается в публикации.

Россиянка попала в больницу, из которой врачи сообщили о произошедшем полиции.

В отношении ее бывшего сожителя возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Во время разговора с правоохранителями он признался в содеянном.

