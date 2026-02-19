Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Экс-министр Греции заявил о превращении ЕС в военный союз

Экс-министр Варуфакис: ЕС превратился в военный союз
Jana Rodenbusch/Reuters

Европейский союз отказался от своих основополагающих идеалов и превратился в военный альянс. Об этом в подкасте британского портала UnHerd заявил экономист и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Экс-министр рассказал, что его взгляды на Евросоюз изменились после референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году. По его мнению, ЕС со временем стал менее демократичным, чем был тогда.

«В 2016 году, когда я с неохотой поддерживал сохранение членства [Британии] в ЕС, еще оставалась некоторая — пусть и небольшая — надежда на то, что Европейский союз сможет укрепиться, демократизироваться и стать силой добра в своем регионе. А получилась прямо противоположная ситуация. <…> То, что начиналось как мирный проект, превратилось в военный союз», — отметил он.

По словам Варуфакиса, теперь от единого рынка ЕС «осталось одно название», а «Зеленый пакт» объединения утратил актуальность и остался «плодом воображения» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Также Варуфакис добавил, что у европейских лидеров «нет плана» по установлению мира на Украине.

В сентябре 2025 года Варуфакис назвал Урсулу фон дер Ляйен «полоумной военной преступницей».

14 февраля фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен сделать работающей статью 42.7 договора о Европейском союзе, которая посвящена взаимной обороне и обязывает страны ЕС защищать друг друга в случае агрессии.

Также недавно журналист газеты The Guardian Пол Тейлор отмечал, что Европе необходима новая военная структура, способная своевременно принимать решения по противодействию агрессии, и ей способна стать «коалиция желающих» по Украине.

Ранее Вэнс обвинил Европу в саботаже собственных интересов.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!