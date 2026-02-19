Европейский союз отказался от своих основополагающих идеалов и превратился в военный альянс. Об этом в подкасте британского портала UnHerd заявил экономист и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Экс-министр рассказал, что его взгляды на Евросоюз изменились после референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году. По его мнению, ЕС со временем стал менее демократичным, чем был тогда.

«В 2016 году, когда я с неохотой поддерживал сохранение членства [Британии] в ЕС, еще оставалась некоторая — пусть и небольшая — надежда на то, что Европейский союз сможет укрепиться, демократизироваться и стать силой добра в своем регионе. А получилась прямо противоположная ситуация. <…> То, что начиналось как мирный проект, превратилось в военный союз», — отметил он.

По словам Варуфакиса, теперь от единого рынка ЕС «осталось одно название», а «Зеленый пакт» объединения утратил актуальность и остался «плодом воображения» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Также Варуфакис добавил, что у европейских лидеров «нет плана» по установлению мира на Украине.

В сентябре 2025 года Варуфакис назвал Урсулу фон дер Ляйен «полоумной военной преступницей».

14 февраля фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен сделать работающей статью 42.7 договора о Европейском союзе, которая посвящена взаимной обороне и обязывает страны ЕС защищать друг друга в случае агрессии.

Также недавно журналист газеты The Guardian Пол Тейлор отмечал, что Европе необходима новая военная структура, способная своевременно принимать решения по противодействию агрессии, и ей способна стать «коалиция желающих» по Украине.

Ранее Вэнс обвинил Европу в саботаже собственных интересов.