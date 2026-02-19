Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина

Американский актер Питер Грин, известный зрителям по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», умер из-за огнестрельного ранения. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на судмедэксперта.

Как стало известно, 60-летний актер получил огнестрельное ранение в левую подмышечную впадину с повреждением плечевой артерии. Несмотря на это, его смерть официально признана несчастным случаем, говорится в публикации.

Тело Грина было найдено 12 декабря на полу лицом вниз с травмой лица и следами крови. По данным издания Mirror, рядом с актером нашли загадочную записку, в которой упоминалась ирландско-американская банда «Уэсти», орудовавшая в Нью-Йорке в 1970-х годах. Однако никаких доказательств причастности преступной группировки к смерти Грина, по всей видимости, найдено не было.

Известно, что актеру предстояла операция по удалению доброкачественной опухоли в районе легких.

Широкую известность актер получил в 1990-е годы благодаря ролям охранника-садиста Зеда в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года и гангстера Дориана Тирелла в фильме «Маска». Также он сыграл в фильмах «Бриллиантовый полицейский» и «Охотник за головами».

