Репортаж с иглой на шее: почему так много людей стремятся попасть на иглоукалывание

Офисные боли одолевают постоянно сидящих за компьютерами россиян: начинает болеть шея, середина спины и поясница. Традиционное лечение с помощью таблеток и мазей часто не помогает. И тогда остается обратиться к так называемой альтернативной древнекитайской медицине: поставить иголки. Как выяснила «Газета.Ru», таких пациентов сотни и тысячи, а иглорефлексотерапевты работают буквально на износ. И, несмотря на отсутствие строгих доказательств эффективности, людям такое лечение помогает.

Личный опыт

Доктор Сергей Паршин занят буквально каждую минуту. В зоне ресепшн физиотерапевтического отделения Центральной поликлиники «РЖД» сидит сотрудница, которая записывает длинные вереницы людей, а он бегает между кабинетом, мужской и женской палатами. В каждой палате по три койки. Люди бесконечно звонят, благодарят и жалуются на боли, — так как Паршин разговаривает по громкой связи, — все это слышно. Дочки приводят своих пожилых мам, а бабушки внуков, — и все потому, что офисные боли не дают нормально жить: чаще всего болит шея, на втором месте — поясница, а на третьем середина спины.

Сергей Викторович Паршин «Газета.Ru»

Я провожу опрос: каждый посетитель говорит о том, что боль прошла на первый или второй сеанс. Люди приходят «впрок», зная, что им предстоит какое-то особенное событие, боясь, что боль вернется прямо во время него.

А вот — пожилой мужчина, у которого воспаление тройничного нерва, — страшнейшие боли и плохо поддающая патология с точки зрения официальной медицины. Паршин за одну секунду загоняет ему длиннющую иголку с угла рта, прямо через всю щеку к уху. — Не боитесь тройничный нерв задеть? — ахаю я. — Да я ж иду под ним, рука уже набитая.

«Газета.Ru»

Таким же образом лечится паралич лицевого нерва. Люди приходят прямо с половиной парализованного лица, — а получают полную подвижность.

У меня проблема самая распространенная – шея. Я сажусь на стул, и Паршин начинает мять шею, потом нажимает на какой-то выступ внутри и говорит что-то по поводу страховых компаний, которые с января 2026 года решили, что иглорефлексотерапия — это реабилитация, поэтому они уже не оплачивают эти сеансы. — Отвлекает, — думаю я. Чувствую небольшой укол, а также протягивание иголки. Примерно четыре сантиметра, идет вбок. — Так какую иглу вы мне поставили? — Вот эту — 15 сантиметров.

Игла 15 см «Газета.Ru»

Я в растерянности. Нет никакой боли, игла не чувствуется. Так нужно сидеть 30 минут. — Я предпочитаю большие иглы, потому что мне не нравится втыкать по 50-60 штук, — объясняет Сергей Паршин. Поэтому мне лучше протащить большую иглу через все биоактивные точки. Лучше же одну, чем 10 штук втыкать. — А почему вы обосновались в клинике «РЖД»? — Тут понимающее начальство, которое расширяет площади для приема больных, а еще — самая лучшая стерилизующая иглы машина Sterrad 100s. Они стерилизуют их плазмой и автоматически упаковывают в пакетики. У меня за все время работы здесь не было ни одного воспаления на месте укола. — Вы колете в акупунктурной точке или вы колете там, где болит? — Я колю в акупунктурные точки, которые находятся в болевой зоне, и отдаленные точки. Это называется тактикой малого укола.

Сергей Викторович Паршин с пациенткой «Газета.Ru»

Что лечат иглами

В основном к Паршину приходят московские офисные работники. Женщин больше, так как они чаще занимаются своим здоровьем. По словам врача, у мужчин болит примерно так же, но отношение к боли другое, они терпят.

В «пик офисного сезона» за день Паршин успевает принять по 50-60 человек.

Сейчас людей меньше именно из-за того, что страховые компании отказались оплачивать такие сеансы. На столе Паршина лежит много бумаг, где ручкой написано: отказано.

А над столом висит листок с перечислением количества человек, принятых за год, разбитых по болезням. Таблица носит название «Анализ работы кабинета рефлексотерапии по диагнозам». Список болезней состоит из десяти пунктов. Там и шейно-плечевой синдром, и поражения межпозвоночных дисков, и атипичная лицевая боль, и поражения тройничного нерва, паралич Белла и другие.

У меня самой после сеанса боль тоже прошла, а шея начала поворачиваться так, как это было только в юности. С удивлением спрашиваю, чем врач может объяснить это? Паршин начинает объяснять, но звучит это так, как будто иглорефлексотерапия существует не четыре тысячи лет, а появилась только что, поэтому область еще новая, неисследованная.

В сухом остатке объяснения сводятся к следующим тезисам о том, что делает иглоукалывание:

Повышает порог возбудимости болевых рецепторов и отсюда снижает чувствительность и восприятие боли на периферическом уровне. Угнетает болевые импульсы за счет подавления прохождения импульсов на спинальном уровне, и сигналы менее интенсивно достигают головного мозга. Стимулирует структуры мозга, что вызывает торможение по настоящим путям, усиливая обезболивание. Значительно усиливает выработку морфиноподобных веществ, что усиливает обезболивание. Подавляет воспаление в тканях за счет улучшения проницаемости сосудов и уменьшения отечности и фильтрации. Оказывает сильное расслабляющее воздействие на мышцы. Мышечно-тоническое состояние мышц всегда сопровождается болью. Снижение боли способствует их расслаблению.

Для того чтобы получить дополнительные объяснения по этим пунктам, «Газета.Ru» обратилась к другим специалистам.

Почему иголки работают?

Как рассказала «Газете.Ru» врач-иглорефлексотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Жоголева, на данный момент иглоукалывание уже хорошо изучено с позиций доказательной медицины.

«Стимуляция иглой активирует афферентные (чувствительные) нервные волокна А-δ и С, что запускает высвобождение аденозина — вещества с анальгетическим и противовоспалительным действием. Это снижает локальную чувствительность (в конкретном месте), но не за счет изменения порога рецепторов, а через модуляцию микроокружения», — объяснила Жоголева.

Врач-рефлексотерапевт Александр Лампси, работающий в санатории «Звенигород» Университетской клинической больницы №5 Сеченовского университета, рассказал, что эффект от игл можно увидеть с помощью тепловизора.

«В санатории «Звенигород» Сеченовского университета мы проводили наблюдение с помощью тепловизора. После рефлексотерапевтического воздействия на снимках меняется цвет в зоне работы – это означает, что меняется кровоток и мышца реагирует на процедуру», — отметил он.

По его словам, этот механизм хорошо известен: на уровне постсинаптической мембраны (то есть в месте передачи сигнала от одной клетки к другой) возникает своего рода временное «торможение». Передача импульса ослабевает – и боль уменьшается.

«Газета.Ru»

В Китае иглорефлексотерапию изучали с помощью функциональной МРТ. Это метод, который позволяет увидеть, какие зоны коры головного мозга активируются во время разных процессов.

«Выяснилось, что после иглорефлексотерапии меняется активность определенных участков мозга, связанных с восприятием боли, эмоциями и контролем движений. Проще говоря, мозг начинает по-другому обрабатывать болевой сигнал.

Включаются так называемые нисходящие тормозные пути — механизмы, которые уменьшают интенсивность боли еще до того, как она полностью осознается», — пояснила Лампси.

По словам главного невролога и рефлексотерапевта СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Светланы Пицухи, иглоукалывание действительно расслабляет мышцы.

«Локальное воздействие иглой может влиять на мышечный тонус, в том числе способствовать уменьшению спазма и улучшению кровотока в зоне воздействия. Боль и мышечное напряжение нередко поддерживают друг друга: боль усиливает защитный спазм, а спазм, в свою очередь, может усиливать болевые ощущения. Поэтому снижение боли действительно может сопровождаться дополнительным расслаблением мышц», — говорит она.

Однако доктор медицинских наук Олег Загорулько, заведующий Клиникой изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, который с 1973 года занимается практикой и изучением иглоукалывания, отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что, несмотря на древнее происхождение методики, до сих пор не совсем понятно, как она работает.

«Газета.Ru»

«Чтобы понять, как иглоукалывание снимает боль, нужно знать природу боли, ее источник. Изучение этого процесса приходит в тупик из-за того, что наука до сих пор не знает, как работает мозг человека. А ведь восприятие боли абсолютно индивидуально, оно зависит от конкретной личности, ее мозга. Поэтому механизм воздействия иглорефлексотерапии до сих пор точно не описан», — говорит Загорулько.

По его словам, акупунктурные точки, в которые вкалывается игла, согласно методике, были найдены древними врачами экспериментально.

«Этих точек 365. Но ученые до сих пор не могут объяснить, что это за точки, какая в них субстанция, почему это работает. Теорий много, а стопроцентных объяснений нет. Тем не менее, я в своей практике вижу, что точки эти могут уменьшаться и увеличиваться в размерах. Иногда одна точка может расшириться до 3-5 сантиметров», — пояснил Загорулько.

В России иглоукалывание к официальной медицине не относится. Врачи, прошедшие обучение в европейской системе, серьезно к нему не относятся, но и не отрицают некоторого действия игл. Лучше всего взгляд европейского врача на иглоукалывание сформулировал ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун.

«Иглотерапия — это вид определенных манипуляций, который не имеет ничего общего с официальной медициной, поскольку здесь задействованы некие энергетические потоки, каналы, точки и так далее. Тем не менее, для некоторых людей в некоторых ситуациях это может дать какой-то эффект.

Научных подтверждений наличия положительного воздействия уколов иглами на различные органы или системы человека не существует. Есть определенные китайские таблицы, где мы видим проекции точек и зон влияния на якобы внутренние органы человека и системы, однако это не доказано научным путем и имеет характер самовнушения.

«Газета.Ru»

Однако некоторое воздействие на определенные центры корковых анализаторов совершенно возможно. Поэтому иногда мы можем говорить и о каком-то расслабляющем и обезболивающем эффекте, но этот эффект не имеет какого-то глобального характера. Все равно это все происходит в первую очередь на уровне самовнушения человека. А самовнушение – это такая довольно сильная штука, которая иногда может позволить человеку совершать абсолютно неожиданные для самого себя вещи.

Поэтому это явление присутствует в нашей жизни, вреда от него особого нет, но на мой субъективный взгляд какой-то глобальной пользы тоже не существует. Тем не менее, наверняка есть люди, которым это может помочь, и они имеют на это абсолютное право», — заключил Решетун.