Репортаж с иглой на шее: почему так много людей стремятся попасть на иглоукалывание

Личный опыт
Доктор Сергей Паршин занят буквально каждую минуту. В зоне ресепшн физиотерапевтического отделения Центральной поликлиники «РЖД» сидит сотрудница, которая записывает длинные вереницы людей, а он бегает между кабинетом, мужской и женской палатами. В каждой палате по три койки. Люди бесконечно звонят, благодарят и жалуются на боли, — так как Паршин разговаривает по громкой связи, — все это слышно. Дочки приводят своих пожилых мам, а бабушки внуков, — и все потому, что офисные боли не дают нормально жить: чаще всего болит шея, на втором месте — поясница, а на третьем середина спины.
Я провожу опрос: каждый посетитель говорит о том, что боль прошла на первый или второй сеанс. Люди приходят «впрок», зная, что им предстоит какое-то особенное событие, боясь, что боль вернется прямо во время него.
А вот — пожилой мужчина, у которого воспаление тройничного нерва, — страшнейшие боли и плохо поддающая патология с точки зрения официальной медицины. Паршин за одну секунду загоняет ему длиннющую иголку с угла рта, прямо через всю щеку к уху. — Не боитесь тройничный нерв задеть? — ахаю я. — Да я ж иду под ним, рука уже набитая.
Таким же образом лечится паралич лицевого нерва. Люди приходят прямо с половиной парализованного лица, — а получают полную подвижность.
У меня проблема самая распространенная – шея. Я сажусь на стул, и Паршин начинает мять шею, потом нажимает на какой-то выступ внутри и говорит что-то по поводу страховых компаний, которые с января 2026 года решили, что иглорефлексотерапия — это реабилитация, поэтому они уже не оплачивают эти сеансы. — Отвлекает, — думаю я. Чувствую небольшой укол, а также протягивание иголки. Примерно четыре сантиметра, идет вбок. — Так какую иглу вы мне поставили? — Вот эту — 15 сантиметров.
Я в растерянности. Нет никакой боли, игла не чувствуется. Так нужно сидеть 30 минут. — Я предпочитаю большие иглы, потому что мне не нравится втыкать по 50-60 штук, — объясняет Сергей Паршин. Поэтому мне лучше протащить большую иглу через все биоактивные точки. Лучше же одну, чем 10 штук втыкать. — А почему вы обосновались в клинике «РЖД»? — Тут понимающее начальство, которое расширяет площади для приема больных, а еще — самая лучшая стерилизующая иглы машина Sterrad 100s. Они стерилизуют их плазмой и автоматически упаковывают в пакетики. У меня за все время работы здесь не было ни одного воспаления на месте укола. — Вы колете в акупунктурной точке или вы колете там, где болит? — Я колю в акупунктурные точки, которые находятся в болевой зоне, и отдаленные точки. Это называется тактикой малого укола.
Что лечат иглами
В основном к Паршину приходят московские офисные работники. Женщин больше, так как они чаще занимаются своим здоровьем. По словам врача, у мужчин болит примерно так же, но отношение к боли другое, они терпят.
В «пик офисного сезона» за день Паршин успевает принять по 50-60 человек.
Сейчас людей меньше именно из-за того, что страховые компании отказались оплачивать такие сеансы. На столе Паршина лежит много бумаг, где ручкой написано: отказано.
А над столом висит листок с перечислением количества человек, принятых за год, разбитых по болезням. Таблица носит название «Анализ работы кабинета рефлексотерапии по диагнозам». Список болезней состоит из десяти пунктов. Там и шейно-плечевой синдром, и поражения межпозвоночных дисков, и атипичная лицевая боль, и поражения тройничного нерва, паралич Белла и другие.
У меня самой после сеанса боль тоже прошла, а шея начала поворачиваться так, как это было только в юности. С удивлением спрашиваю, чем врач может объяснить это? Паршин начинает объяснять, но звучит это так, как будто иглорефлексотерапия существует не четыре тысячи лет, а появилась только что, поэтому область еще новая, неисследованная.
В сухом остатке объяснения сводятся к следующим тезисам о том, что делает иглоукалывание:
- Повышает порог возбудимости болевых рецепторов и отсюда снижает чувствительность и восприятие боли на периферическом уровне.
- Угнетает болевые импульсы за счет подавления прохождения импульсов на спинальном уровне, и сигналы менее интенсивно достигают головного мозга.
- Стимулирует структуры мозга, что вызывает торможение по настоящим путям, усиливая обезболивание.
- Значительно усиливает выработку морфиноподобных веществ, что усиливает обезболивание.
- Подавляет воспаление в тканях за счет улучшения проницаемости сосудов и уменьшения отечности и фильтрации.
- Оказывает сильное расслабляющее воздействие на мышцы. Мышечно-тоническое состояние мышц всегда сопровождается болью. Снижение боли способствует их расслаблению.
Для того чтобы получить дополнительные объяснения по этим пунктам, «Газета.Ru» обратилась к другим специалистам.
Почему иголки работают?
Как рассказала «Газете.Ru» врач-иглорефлексотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Жоголева, на данный момент иглоукалывание уже хорошо изучено с позиций доказательной медицины.
«Стимуляция иглой активирует афферентные (чувствительные) нервные волокна А-δ и С, что запускает высвобождение аденозина — вещества с анальгетическим и противовоспалительным действием. Это снижает локальную чувствительность (в конкретном месте), но не за счет изменения порога рецепторов, а через модуляцию микроокружения», — объяснила Жоголева.
Врач-рефлексотерапевт Александр Лампси, работающий в санатории «Звенигород» Университетской клинической больницы №5 Сеченовского университета, рассказал, что эффект от игл можно увидеть с помощью тепловизора.
«В санатории «Звенигород» Сеченовского университета мы проводили наблюдение с помощью тепловизора. После рефлексотерапевтического воздействия на снимках меняется цвет в зоне работы – это означает, что меняется кровоток и мышца реагирует на процедуру», — отметил он.
По его словам, этот механизм хорошо известен: на уровне постсинаптической мембраны (то есть в месте передачи сигнала от одной клетки к другой) возникает своего рода временное «торможение». Передача импульса ослабевает – и боль уменьшается.
В Китае иглорефлексотерапию изучали с помощью функциональной МРТ. Это метод, который позволяет увидеть, какие зоны коры головного мозга активируются во время разных процессов.
«Выяснилось, что после иглорефлексотерапии меняется активность определенных участков мозга, связанных с восприятием боли, эмоциями и контролем движений. Проще говоря, мозг начинает по-другому обрабатывать болевой сигнал.
Включаются так называемые нисходящие тормозные пути — механизмы, которые уменьшают интенсивность боли еще до того, как она полностью осознается», — пояснила Лампси.
По словам главного невролога и рефлексотерапевта СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Светланы Пицухи, иглоукалывание действительно расслабляет мышцы.
«Локальное воздействие иглой может влиять на мышечный тонус, в том числе способствовать уменьшению спазма и улучшению кровотока в зоне воздействия. Боль и мышечное напряжение нередко поддерживают друг друга: боль усиливает защитный спазм, а спазм, в свою очередь, может усиливать болевые ощущения. Поэтому снижение боли действительно может сопровождаться дополнительным расслаблением мышц», — говорит она.
Однако доктор медицинских наук Олег Загорулько, заведующий Клиникой изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, который с 1973 года занимается практикой и изучением иглоукалывания, отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что, несмотря на древнее происхождение методики, до сих пор не совсем понятно, как она работает.
«Чтобы понять, как иглоукалывание снимает боль, нужно знать природу боли, ее источник. Изучение этого процесса приходит в тупик из-за того, что наука до сих пор не знает, как работает мозг человека. А ведь восприятие боли абсолютно индивидуально, оно зависит от конкретной личности, ее мозга. Поэтому механизм воздействия иглорефлексотерапии до сих пор точно не описан», — говорит Загорулько.
По его словам, акупунктурные точки, в которые вкалывается игла, согласно методике, были найдены древними врачами экспериментально.
«Этих точек 365. Но ученые до сих пор не могут объяснить, что это за точки, какая в них субстанция, почему это работает. Теорий много, а стопроцентных объяснений нет. Тем не менее, я в своей практике вижу, что точки эти могут уменьшаться и увеличиваться в размерах. Иногда одна точка может расшириться до 3-5 сантиметров», — пояснил Загорулько.
В России иглоукалывание к официальной медицине не относится. Врачи, прошедшие обучение в европейской системе, серьезно к нему не относятся, но и не отрицают некоторого действия игл. Лучше всего взгляд европейского врача на иглоукалывание сформулировал ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун.
«Иглотерапия — это вид определенных манипуляций, который не имеет ничего общего с официальной медициной, поскольку здесь задействованы некие энергетические потоки, каналы, точки и так далее. Тем не менее, для некоторых людей в некоторых ситуациях это может дать какой-то эффект.
Научных подтверждений наличия положительного воздействия уколов иглами на различные органы или системы человека не существует. Есть определенные китайские таблицы, где мы видим проекции точек и зон влияния на якобы внутренние органы человека и системы, однако это не доказано научным путем и имеет характер самовнушения.
Однако некоторое воздействие на определенные центры корковых анализаторов совершенно возможно. Поэтому иногда мы можем говорить и о каком-то расслабляющем и обезболивающем эффекте, но этот эффект не имеет какого-то глобального характера. Все равно это все происходит в первую очередь на уровне самовнушения человека. А самовнушение – это такая довольно сильная штука, которая иногда может позволить человеку совершать абсолютно неожиданные для самого себя вещи.
Поэтому это явление присутствует в нашей жизни, вреда от него особого нет, но на мой субъективный взгляд какой-то глобальной пользы тоже не существует. Тем не менее, наверняка есть люди, которым это может помочь, и они имеют на это абсолютное право», — заключил Решетун.