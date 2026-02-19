В Госдуме рассказали о новых правилах семейной ипотеки

Россиянам необходимо предоставить СНИЛС ребенка при оформлении семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«СНИЛС ребенка при оформлении семейной ипотеки впервые стал обязательным документом при подаче заявки на льготную ипотеку. Его подлинность, как и факт родства заемщика и ребенка, проверяют сотрудники банка, выдающего кредит, а также оператор программы — ДОМ.РФ (через систему межведомственного взаимодействия) для подтверждения права на льготу. Проверке подлежит не только СНИЛС ребенка, но и наличие регистрации его по месту жительства родителя», — отметил Аксененко.

Россиянам, которые уже начали оформлять ипотеку, депутат рекомендовал связаться с банком и уточнить статус сделки. Если она не зарегистрирована, возможна отмена старых условий и пересмотр по новым правилам, предупредил Аксененко. Если договор уже подписан, но не зарегистрирован в Росреестре, также необходимо срочно связаться с банком и уточнить действующий статус, посоветовал депутат.

«Семейная ипотека действительно изменилась. Теперь она «привязана» не к родителям, а к ребенку. То есть, мать и отец не смогут взять две льготки. Сделано это в том числе для борьбы с мошенничествами и злоупотреблениями. Например, один из родителей раньше мог взять жилищный кредит даже без уведомления второго, а долг «падал» на двоих. Кроме того, изначально система льготных семейных кредитов была разработана для улучшения жилищных условий. Мало кто обращал внимание на пункт кредитного договора о том, что в новом, «улучшенном» жилье ребенок должен проживать», — подчеркнул Аксененко.

Он пояснил, что многие россияне покупали недвижимость с инвестиционной целью. При этом из-за того, что система была сильно разогнана, реально нуждающиеся семьи не могли себе позволить купить действительно необходимые квадратные метры из-за огромного спроса, и, соответственно, высокой цены, добавил парламентарий.

«Минусы в этом, конечно, тоже есть. Например, когда в семье несколько детей и родители хотят обеспечить их жильем «на будущее», второй льготной ипотеки им уже не оформить, придется брать по общей ставке», — отметил Аксененко.

По его словам, в случае, если первая семейка была оформлена до 23 декабря 2023 года, оформить еще одну можно при условии полного погашения предыдущего кредита и появлении в семье еще одного ребенка. Если клиент уже оформил иную (не семейную) льготную ипотеку, например, IT-ипотеку, до 23 декабря 2023 года, позднее он может получить кредит по любой другой госпрограмме, но только один раз и строго кроме IT-ипотеки, заключил Аксененко.

