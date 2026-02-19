Размер шрифта
Таиланд выдал РФ мужчину, похитившего 3,2 млрд рублей на военных госконтрактах

МВД: из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей
Таиланд депортировал гражданина России, обвиняемого в хищении бюджетных средств на общую сумму более 3,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

По ее словам, мужчина был передан сотрудникам российских правоохранительных органов 19 февраля в аэропорту Бангкока.

«Он находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», — подчеркнула Волк.

Представитель МВД уточнила, что в период с 2021 по 2024 годы задержанный при выполнении государственных контрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса РФ предоставлял подложные сведения. В результате обвиняемый через подставные компании похитил из бюджета денежные средства на сумму, превышающую 3,2 млрд рублей.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела в апреле прошлого года. Он успел скрыться за границей, и в декабре 2025 года его объявили в международный розыск.

16 февраля из Колумбии депортировали россиянина, обвиняемого в масштабном мошенничестве на сумму 24 млн рублей. Как рассказала Ирина Волк, мужчину подозревают в совершении аферы, связанной с фиктивной закупкой и перепродажей военной экипировки из США, а также липовой покупкой дорогого автомобиля в Германии.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты выдали РФ сооснователя финансовой пирамиды.
 
