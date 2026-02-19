Россиянин бросился в океан во время шторма ради спасения чужого пса на Бали

Россиянин спас собаку, унесенную течением в океан на Бали. Об этом его супруга Станислава рассказала Telegram-каналу Baza.

По словам женщины, она и муж Евгений отдыхали на пляже Переренан в районе Чангу и стали свидетелями несчастного случая.

Все произошло у небольшой реки, впадающей в океан. Обычно, как объяснила туристка, течение в ней спокойное, но в этот раз оно стало усилилось, и поток затянул животное в воду.

Выгульщик собак не решился прыгнуть следом, как и другие отдыхающие. Однако Евгений не смог остаться в стороне.

Он бросился в волны, доплыл до пса, но в одиночку его вытащить не смог. В этот момент на помощь мужчине подоспел серфер. Вдвоем они около десяти минут боролись со стихией, но все же вернулись на берег вместе с собакой.

Ранее мужчина спас свою собаку ценой собственной жизни.