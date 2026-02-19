В Якутии мужчина изнасиловал женщину, жестоко расправился с ней и бросил за остановкой

В Якутии мужчина получил срок 19 лет за изнасилование и расправу над женщиной

Суд вынес приговор мужчине из Якутии, который расправился с женщиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Нерюнгри. По данным следствия, мужчина привел новую знакомую в подвал, где работал. Там он изнасиловал пострадавшую, из-за серьезных травм она не выжила.

Чтобы никто не узнал о ситуации, фигурант ударил гостью ножом в шею и грудь, после чего обмотал полиэтиленом и бросил за остановкой.

После обнаружения сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника и задержали. Им оказался ранее судимый местный житель, в его отношении возбудили уголовное дело.

Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. При этом первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные 15 будет находиться в колонии строгого режима.

