Над Ленобластью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отразили атаку БПЛА в Ленинградской области. В Киришском районе было сбито несколько беспилотников, всего над регионом уничтожили четыре украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предварительно, по словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Отбой воздушной опасности объявили в Ленинградской области в 04:16 мск, уточнил Дрозденко.

По информации Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами силы ПВО выявили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, больше всего вражеских БПЛА сбили в Брянской области — почти половина из атаковавших ночью страну — 50. Также 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано над территорией Смоленской области, еще 12 БПЛА — над территорией Тверской области.

Кроме того, 10 беспилотников обезврежено в Новгородской области, четыре — в Ленобласти, два — в небе над Калужской областью.

Ранее россиян предупредили о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы.