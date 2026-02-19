Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Над Ленобластью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Дрозденко: над Ленобластью уничтожены четыре БПЛА, режим воздушной опасности снят
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отразили атаку БПЛА в Ленинградской области. В Киришском районе было сбито несколько беспилотников, всего над регионом уничтожили четыре украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предварительно, по словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Отбой воздушной опасности объявили в Ленинградской области в 04:16 мск, уточнил Дрозденко.

По информации Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами силы ПВО выявили и уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, больше всего вражеских БПЛА сбили в Брянской области — почти половина из атаковавших ночью страну — 50. Также 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано над территорией Смоленской области, еще 12 БПЛА — над территорией Тверской области.

Кроме того, 10 беспилотников обезврежено в Новгородской области, четыре — в Ленобласти, два — в небе над Калужской областью.

Ранее россиян предупредили о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!