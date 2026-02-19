Онкобольная женщина не смогла через суд получить лекарство во Владимирской области

Во Владимирской области минздрав подал апелляционную жалобу на решение суда, по которому ведомство обязано обеспечить россиянку лекарством от рака. Копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«29 января 2026 года Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение по иску Ангелиди Елены к министерству здравоохранения Владимирской области о признании права на регулярное бесплатное обеспечение лекарственным препаратом Трастузумаб дерукстекан (Энхерту, — прим. Газеты.Ru») <...>. Решением суда иск удовлетворен. Министерство с решением суда не согласно, считает его незаконным», — говорится в жалобе Минздрава.

Как отметили специалисты, такие походы по судам нередко затягиваются на месяцы, а у многих больных этого срока в запасе просто нет.

«Даже перерыв в лечении <...> означает, что будет ухудшение состояния. А походы по всем инстанциям в среднем занимают около трех месяцев. И это очень критичный срок. Мы знаем, что уже были случаи, когда больные умирали, так и не дождавшись лекарств», — рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя Координационного совета МОД «Движение против рака» и член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием в минздрав Владимирской области, однако представитель ведомства заявил, что принимает обращения только через администрацию губернатора. Там на запрос также не ответили.

