Общество

Онкобольная женщина не смогла через суд получить лекарство во Владимирской области

Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области минздрав подал апелляционную жалобу на решение суда, по которому ведомство обязано обеспечить россиянку лекарством от рака. Копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«29 января 2026 года Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение по иску Ангелиди Елены к министерству здравоохранения Владимирской области о признании права на регулярное бесплатное обеспечение лекарственным препаратом Трастузумаб дерукстекан (Энхерту, — прим. Газеты.Ru») <...>. Решением суда иск удовлетворен. Министерство с решением суда не согласно, считает его незаконным», — говорится в жалобе Минздрава.

Как отметили специалисты, такие походы по судам нередко затягиваются на месяцы, а у многих больных этого срока в запасе просто нет.

«Даже перерыв в лечении <...> означает, что будет ухудшение состояния. А походы по всем инстанциям в среднем занимают около трех месяцев. И это очень критичный срок. Мы знаем, что уже были случаи, когда больные умирали, так и не дождавшись лекарств», — рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя Координационного совета МОД «Движение против рака» и член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием в минздрав Владимирской области, однако представитель ведомства заявил, что принимает обращения только через администрацию губернатора. Там на запрос также не ответили.

Подробнее о том, как пациентка несколько месяцев борется за необходимый ей препарат, — в полном материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кому доступен новый препарат для борьбы с онкозаболеваниями.
 
