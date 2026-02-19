Размер шрифта
Любовь Успенская отказалась ходить в Кремль

Певица Любовь Успенская рассказала, что не ходит в Кремль из-за собаки
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Любовь Успенская призналась, что отказывается от съемок и участий в концертах в Кремле. Его слова опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) продюсера Дмитрия Иноземцева.

Успенская объяснила, что не ходит в Кремль из-за своей собаки. Туда не пускают с домашними животными. Артистка подчеркнула, что собака является ее талисманом, который она постоянно носит с собой.

«Если его нет рядом, мне кажется, что что-то произойдет. Ну чувствую я, что когда он рядом, ничего не случается!» — поделилась певица.

В феврале Министерство культуры Украины внесло Любовь Успенскую в список людей, создающих «угрозу национальной безопасности».

Основанием для принятия такого решения стали якобы публичные действия и высказывания артистки. В числе ключевых претензий украинских властей к Успенской — ее посещение Крыма, а также территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, поводом стало участие исполнительницы в сборе средств на восстановление объектов культурного наследия Курской области, организованном композитором Игорем Матвиенко.

Ранее Любовь Успенская рассказала о травле из-за скандала с дочерью.
 
