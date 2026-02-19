В Совфеде рассказали, зачем Трампу атаковать Иран

Вероятность нападения США на Иран составляет 90%, и в случае срыва переговоров у американского президента Дональда Трампа будет повод начать военные действия. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, в год выборов в конгресс США и в условиях снижения уровня поддержки Трампа военные действия против Ирана могут потребоваться американскому лидеру в трех целях. Во-первых, чтобы «показать силу» и «нарастить рейтинги среди избирателей». При этом Пушков отметил, что «не исключен и обратный эффект».

Второй целью Трампа, по мнению Пушкова, является отвлечение внимания от последствий дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которое угрожает репутации американского лидера. И, наконец, третья цель – заручиться поддержкой «со стороны произраильского лобби в США».

«О сухопутной операции, судя по информации в американских СМИ, речь не идет. Но и венесуэльский сценарий в случае с Ираном неосуществим. Таким образом, пока можно сделать вывод, что военные действия США против Ирана, если Трамп примет такое решение, будут чем-то существенно более масштабным, чем нападение на Венесуэлу, но намного менее масштабным, чем агрессия против Ирака, в котором США завязли на долгие 10 лет», — написал Пушков.

Недавно CBS News со ссылкой на источники сообщил, что американцы готовятся нанести удар по Ирану 21 февраля, однако президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этому поводу. Также советник Трамп рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Израиля составляет 90%.

Газета The Wall Street Journal написала, что США перебрасывают на Ближний Восток крупные силы авиации, формируя самую масштабную воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США, первый прошел 6 февраля в Омане. Иранское новостное агентство IRNA написало, что стороны пришли к соглашению о необходимости возобновить обсуждение деталей потенциального соглашения посте того, как каждая страна проведет консультации в своих правительствах.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что на переговорах обсуждались вопросы, связанные с ядерной стороны, и стороны договорились продолжить контакты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт завила, что на переговорах есть небольшой прогресс, но стороны все еще далеки друг от друга.

Ранее в Израиле призвали готовиться к войне из-за США.