Общество

На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения

Дептранс: на Бутовской линии метро увеличили интервалы для проверки инфраструктуры
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метро для проверки инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«На Бутовской линии (12) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:26 мск движение на Бутовской линии вводится в график, уточнили в дептрансе Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн раз россияне оплатили проезд по биометрии в метро регионов.
 
