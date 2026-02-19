На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метро для проверки инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«На Бутовской линии (12) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:26 мск движение на Бутовской линии вводится в график, уточнили в дептрансе Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см. Прежний максимум был зафиксирован 19 февраля 2024 года, когда высота снежного покрова составляла 66 см.

