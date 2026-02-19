Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пострадавшего при нападении в школе Александровска транспортируют санавиацией

Махонин: к раненому при нападении в школе Александровска направят санавиацию
Виталий Белоусов/РИА Новости

Санавиацию задействуют при транспортировке подростка, пострадавшего в результате нападения семиклассника в школе в Александровске в Пермском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что из Перми в Александровск направят анестезиологов и торакального хирурга. По словам главы региона, раненый находится в тяжелом состоянии.

«Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Махонин утром 19 февраля сообщил, что в одной из школ в Александровске семиклассник с ножом напал на сверстника.

3 февраля в Красноярском крае ученики защитили преподавателя от нападения девочки с ножом. Как рассказали в региональном управлении министерства внутренних дел России, когда несовершеннолетняя попыталась нанести ранения учительнице, одноклассники смогли ее остановить. В результате женщина не получила серьезных травм — ее доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой. Нападавшую задержали, правоохранители возбудили сразу три уголовных дела.

Ранее в Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!