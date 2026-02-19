Пострадавшего при нападении в школе Александровска транспортируют санавиацией

Махонин: к раненому при нападении в школе Александровска направят санавиацию

Санавиацию задействуют при транспортировке подростка, пострадавшего в результате нападения семиклассника в школе в Александровске в Пермском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что из Перми в Александровск направят анестезиологов и торакального хирурга. По словам главы региона, раненый находится в тяжелом состоянии.

«Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Махонин утром 19 февраля сообщил, что в одной из школ в Александровске семиклассник с ножом напал на сверстника.

3 февраля в Красноярском крае ученики защитили преподавателя от нападения девочки с ножом. Как рассказали в региональном управлении министерства внутренних дел России, когда несовершеннолетняя попыталась нанести ранения учительнице, одноклассники смогли ее остановить. В результате женщина не получила серьезных травм — ее доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой. Нападавшую задержали, правоохранители возбудили сразу три уголовных дела.

Ранее в Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам.