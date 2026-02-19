Размер шрифта
В Псковской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

Ведерников: на нефтебазе в Великих Луках из-за атаки БПЛА произошел пожар
Павел Михеев/РИА Новости

Пожар произошел на территории нефтебазы в Великих Луках в Псковской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что огонь вспыхнул в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — уточняется в заявлении.

На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В связи с произошедшим Ведерников призвал жителей Псковской области не поддаваться панике и следить за информацией, публикуемой проверенными источниками.

Утром 19 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь над территорией страны сбили 113 украинских БПЛА. В Брянской области перехватили 50 дронов, в Смоленской области — 35, в Тверской области — 12. Еще 10 воздушных целей нейтрализовали в Новгородской области, четыре — в Ленинградской области, две — в Калужской области.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки беспилотников не поступала.

Ранее в Брянской области в результате атаки украинских дронов пострадали два человека.
 
