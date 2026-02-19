Стало известно, кто остановил юношу, напавшего на школьника с ножом в Пермском крае

Молодого человека, которого подозревают в нападении на школьника в Пермском крае, обезвредили педагоги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, семиклассник напал на сверстника с ножом и успел нанести ему несколько травм. Заметив это, учителя школы вмешались и отобрали у несовершеннолетнего оружие. После этого в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Это предстоит выяснить специалистам.

Инцидент произошел в городе Александровск. Как рассказал глава региона Дмитрий Манохин, во время нападения пострадавший был серьезно ранен. В скором времени его с помощью санавиации доставят в Березники. Борт с анестезиологами и торакальным хирургом уже вылетел из Перми.

На место прибыли сотрудники профильных органов, прокуратура проводит проверку. Психологи оказывают помощь свидетелям произошедшего.

Ранее СК завел уголовное дело по факту нападения на школу под Красноярском.