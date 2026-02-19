Дегтярев: украинские спортивные функционеры замучили всех

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о работе по возвращению России в мировой футбол, отметив, что украинские спортивные функционеры замучили всех, передает «Чемпионат».

«Украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили уже всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества», — сказал Дегтярев.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России, который был введен в 2022 году, не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля

