Трамп провел совещание относительно возможных ударов по Ирану

CNN: Трамп не принял окончательного решения относительно удара по Ирану
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно возможных ударов по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, Трамп в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Исламской Республике, а также узнавал мнение своих советников и союзников Вашингтона.

Канал информирует, что 18 февраля в Белом доме состоялось совещание по этой теме с участием высокопоставленных чиновников. В тот же день спецпосланник президента Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер доложили Трампу «о непрямых переговорах с Ираном», состоявшихся 17 февраля.

Ранее телеканал CBS также сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
