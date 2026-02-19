Над Россией сбили 113 БПЛА. Военная операция, день 1457-й

Швеция планирует представить Всемирному банку гарантии для получения кредита в размере $276,80 млн на дополнительную бюджетную поддержку Украины, сообщила шведская правительственная канцелярия.
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии, заявил Владимир Зеленский.
❗️Владимир Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его «сменить».
«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — сказал он в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Майор ВСУ из Днепропетровской области Украины организовал схему побега военных из местных воинских частей, сообщило ГБР Украины.
На переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается создание на территории Донбасса полностью демилитаризированной зоны, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле, пишет Politico.
Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки «Запад» нанесли удары по опорникам, пунктам управления БПЛА и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
❗️В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
🔴Владимир Зеленский заявил, что даже в случае его гибели Украина сохранит устойчивость.
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подал иск к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО, пишет ТАСС.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Дональда Трампа о ходе переговоров по Украине и Ирану, пишет Axios со ссылкой на источники.
❗️Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает CNN со ссылкой на источник.
В Псковской области беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Великих Луках, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 50 БПЛА, над Смоленской — 35, над Тверской — 12, над Новгородской — десять, над Ленинградской — четыре, над Калужской — два.
Сегодня 1457-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.