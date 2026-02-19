Над Россией сбили 113 БПЛА. Военная операция, день 1457-й

Над регионами России ночью уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В Псковской области БПЛА атаковал нефтебазу в Великих Луках, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. По информации CNN, участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня. «Газета.Ru» ведет хронику событий.