Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Над Россией сбили 113 БПЛА. Военная операция, день 1457-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1457-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Над регионами России ночью уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В Псковской области БПЛА атаковал нефтебазу в Великих Луках, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. По информации CNN, участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:51

Швеция планирует представить Всемирному банку гарантии для получения кредита в размере $276,80 млн на дополнительную бюджетную поддержку Украины, сообщила шведская правительственная канцелярия.

9:37

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии, заявил Владимир Зеленский.

9:10

❗️Владимир Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его «сменить».

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — сказал он в интервью журналисту Пирсу Моргану.

8:48

Майор ВСУ из Днепропетровской области Украины организовал схему побега военных из местных воинских частей, сообщило ГБР Украины.

8:27

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается создание на территории Донбасса полностью демилитаризированной зоны, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

8:15

Соединенные Штаты не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле, пишет Politico.

Читайте также
«Единогласного решения не будет». Три страны выступают против членства Украины в НАТО
8:09

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки «Запад» нанесли удары по опорникам, пунктам управления БПЛА и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:07

❗️В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:06

🔴Владимир Зеленский заявил, что даже в случае его гибели Украина сохранит устойчивость.

Читайте также
«Даже если меня убьют»: Зеленский — о будущем Украины без него, Донбассе и гарантиях безопасности
8:05

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подал иск к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО, пишет ТАСС.

8:04

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали Дональда Трампа о ходе переговоров по Украине и Ирану, пишет Axios со ссылкой на источники.

8:03

❗️Участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Читайте также
«Тяжелые, но деловые»: как прошли переговоры России, США и Украины в Женеве
8:02

В Псковской области беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Великих Луках, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 50 БПЛА, над Смоленской — 35, над Тверской — 12, над Новгородской — десять, над Ленинградской — четыре, над Калужской — два.

8:00

Сегодня 1457-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!