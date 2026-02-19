Размер шрифта
В прокуратуре высказались о нападении в школе №1 в Александровске

Прокуратура начала проверку после нападения на подростка в школе Александровска
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прокуратура Пермского края сообщила об организации проверки по факту нападения семиклассника на сверстника в одной из школ в Александровске. Заявление опубликовано в Telegram-канале надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в тексте.

На место происшествия выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.

ЧП в школе №1 в Александровске произошло 19 февраля. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника и нанес ему тяжелые ранения. В настоящее время из Перми в Александровск готовится вылететь санавиация, также в город направят анестезиологов и торакального хирурга.

На месте нападения работают сотрудники правоохранительных органов. Одноклассникам пострадавшего подростка оказывают необходимую психологическую помощь.

В конце января в Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам. Ученица обманом заманила сверстниц в тихое место и начала угрожать им ножом, при этом одной из девочек удалось сбежать и позвать учителей на помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске арестовали восьмиклассницу, устроившую поджог в школе.
 
