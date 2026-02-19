«Женщина медленно умирает». Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной пациенткой

В Суздале 55-летняя женщина несколько месяцев не может получить от минздрава Владимирской области необходимое ей лекарство от рака. Россиянка с инвалидностью I группы дошла до суда и выиграла его, но препарат, от которого зависит ее жизнь, до сих пор не получила. По словам специалистов, в такой же ситуации находятся еще десятки пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Маму убивает рак»

«Мою маму убивает рак молочной железы с метастазами, в том числе в центральную нервную систему. Ей 55 лет, она инвалид I группы», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» Эвелина Ангелиди.

Заболевание у женщины обнаружили летом 2022, на тот момент это была уже третья стадия рака. Сразу начали лечение — химиотерапия, операция, таргетная терапия, лучевая. Состояние пациентки то улучшалось, то ухудшалось.

В феврале 2024 года у Елены Ангелиди начались боли в спине, при обследовании были найдены метастазы в костях. Врачи назначили женщине новый курс терапии, но болезнь прогрессировала.

«Онколог в нашей поликлинике в Суздале направил маму в профильное федеральное учреждение — Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба. Весь 2025 год мы туда ездили, каждые три месяца делали вливания, онколог отслеживал эффективность. В октябре появились новые метастазы в голове, нужно было менять лечение , врачи собрали консилиум», — вспомнила Эвелина.

Специалисты рекомендовали Елене паллиативную тактику лечения с продолжением противоопухолевой терапии, только теперь — с новым препаратом «Энхерту». Здесь и начались главные трудности.

«Курс в миллионы рублей»

Препарат был зарегистрирован в России еще в 2022 году. Исследования показали, что терапия с «Энхерту» позволяет контролировать рак молочной железы с метастазами в 97,3% случаев и продлевает женщинам жизнь на несколько лет.

«Энхерту» показал высокую эффективность в клинических исследованиях и реальной практике, где напрямую сравнивался с другими вариантами лечения и превосходил стандартные линии терапии в несколько раз. Особую ценность препарат представляет для пациенток с метастазами в головной мозг, где варианты лечения крайне ограничены », — рассказала «Газете.Ru» врач-онколог Московского международного онкологического центра и член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Айшат Бахулова.

Главная проблема лекарства — его низкая доступность. Сегодня препарата нет в клинических рекомендациях — они в последний раз обновлялись в 2021 году, кроме того, его нет в перечне жизненно важных лекарств.

Это значит, что пациентам остается либо покупать препарат за свой счет — а курс лечения в частной клинике обойдется в несколько миллионов рублей, либо добиваться закупки «Энхерту» в своем регионе в индивидуальном порядке по жизненным показаниям.

В таком случае врачебная комиссия должна подтвердить, что этот препарат — единственный шанс человека на жизнь. Тогда субъект закупает лекарство за счет регионального бюджета под конкретного пациента. Соглашаться на такие траты без боя готовы далеко не все ведомства.

«Если препарат не входит в перечень жизненно важных и его нет в клинических рекомендациях, то получить его сложно, потому что он полноценно не оплачивается лечебному учреждению, которое будет его предоставлять. Зачастую регионы не подтверждают назначения федерального центра , и дальше больным приходится писать жалобы в минздрав, прокуратуру либо идти в суды», — рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя Координационного совета МОД «Движение против рака» и член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич.

В этом на своем опыте убедилась Ангелиди.

«Все равно не помогло, она же умерла»

С решением врачебной комиссии федерального центра (от 17 октября 2025 года) Елена и ее дочь Эвелина приехали в онкодиспансер Владимирской области. Местные врачи изучили рекомендации коллег и решили собрать собственный консилиум. Спустя месяц Елене озвучили решение — отказать в назначении препарата.

«Врач мне с ходу сказала, что получить лекарство для мамы бесплатно не получится даже с решением врачебной комиссии, мои доводы про закон она не слушала. Тогда я сказала, что в 2023 году на сайте госзакупок регион уже приобретал препарат для одной женщины.

Врач как будто смутилась и сказала, что ей это все равно не помогло, пациентка умерла.

Но разве можно так рассуждать? Ведь у всех разная ситуация, переносимость!», — поразилась Эвелина.

Она обратилась с жалобой в минздрав, но и там причин тратить дополнительные средства из бюджета на инновационный препарат не нашли. Тогда вместе с юристами «Движения против рака» Елена пошла в суд и выиграла.

29 января 2026 года Октябрьский районный суд Владимира обязал министерство здравоохранения Владимирской области обеспечить Елену лекарственным препаратом «Энхерту» в соответствии с медицинскими назначениями «на весь период нуждаемости до его отмены».

Решение подлежало немедленному исполнению, но лекарство Ангелиди не увидела и через неделю. 17 февраля стало известно, что Минздрав решил обжаловать решение суда.

«В пациентских кругах это просто нонсенс — ведь если суд вынес такое решение, значит, это вопрос жизни и смерти, но в нашем регионе на это внимание не обращают. Чтобы не выдавать лекарство, Минздрав готов судиться с больными», — отметила Эвелина Ангелиди.

«Газета.Ru» направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в минздрав Владимирской области. В ведомстве заявили, что готовы принимать обращения лишь через администрацию губернатора. К моменту публикации ни от одной из инстанций ответ не последовал.

«Кто будет растить ее детей?»

По словам специалистов, такие случаи — не единичны. Походы по судам нередко затягиваются на месяцы, а у многих больных такого срока в запасе просто нет.

«Даже перерыв в лечении, когда у больниц заканчиваются деньги, означает, что будет ухудшение состояния. А походы по всем инстанциям в среднем занимают около трех месяцев. И это очень критичный срок. Мы знаем, что уже были случаи, когда больные умирали, так и не дождавшись лекарств», — рассказала Галина Маргевич.

Организации, помогающие пациентам с раком, уже несколько лет пытаются добиться включения «Энхерту» в перечень жизненно важных лекарств и сделать бесплатным для россиян.

В начале февраля 2026 года АНО «Ореол жизни» обратилась к заместителю министра здравоохранения и председателю комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов Сергею Глаголеву.

Как отметили в организации, сегодня единственный вариант для женщин, которые уже прошли несколько курсов лечения — это химиотерапия, которая не оставляет шансов вести активную жизнь.

«Она ослабляет организм, и женщина медленно умирает, показатели крови падают, восстановление организма от лечения до лечения происходит очень медленно , организму трудно справиться с побочными эффектами. Сил, чтобы работать, нет, а кто и на что будет растить ее детей, ухаживать за пожилыми родителями?», — написали авторы обращения.

Несмотря на это, 10 февраля 2026 года комиссия минздрава в третий раз отклонила заявку на включение препарата в перечень жизненно важных.

Специалисты выразили опасения, что он может оказаться слишком востребованным — сейчас «Энхерту» включен в проект клинических рекомендаций по раку молочной железы, но в дальнейшем показания к применению могут быть расширены.

«Если по действующим клинрекам «Энхерту» могут получать 300–400 человек, то потенциально — десятки тысяч», — отметил замдиректора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян.

Как пояснил Минздрав, это означает существенный рост нагрузки на бюджет. В ответ на это представители компании-производителя «Энхерты» AstraZeneca выразили готовность снизить цену до 63,4 тысячи рублей — это одна из самых низких цен на рынке. Тем не менее, заявку отклонили.

Теперь, как отметили специалисты, вся надежда лишь на то, что лекарство включат в клинические рекомендации, а пока россиянкам остается бороться не только с раком, но и с бюрократической машиной.