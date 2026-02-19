Размер шрифта
Посол рассказал о восстановлении взаимодействия Москвы с Гаагой

Посол Тарабрин: Москва не видит готовности Гааги к восстановлению контактов
Сергей Отрошко/РИА Новости

Москва не видит сигналов о готовности Гааги к постепенному восстановлению минимального конструктивного взаимодействия. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Дипломат добавил, что российское посольство в Гааге поддерживает связь с местными органами власти по консульским вопросам, особенно когда речь идет об отстаивании интересов проживающих в королевстве россиян.

Тарабрин также заявил, что новое коалиционное правительство Нидерландов, которое будет приведено к присяге 23 февраля, настроено по отношению к Российской Федерации достаточно конфронтационно. По мнению дипломата, эта европейская страна уже давно утратила самостоятельность во внешней политике и предпочитает действовать в рамках коллективных антироссийских решений Евросоюза и НАТО.

Посол отметил, что обозначение России в правительственном соглашении Нидерландов в качестве одной из ключевых «угроз национальной безопасности» не вызывает удивления.

Ранее Россия назвала законными целями нидерландских летчиков на Украине.
 
