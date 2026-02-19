Стало известно, кому жаловаться на некачественный товар с маркетплейса

За качество товара отвечает изготовитель, но россияне могут направлять претензии также продавцу с маркетплейса. Жалоба может быть составлена в произвольной форме, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Елена Степанычева.

По ее словам, за качество товара отвечает изготовитель, но претензии по поводу недостатков товара, согласно закону «О защите прав потребителей», можно направлять и продавцу.

«Доказать наличие брака можно только при отсутствии гарантийного срока на товар, в противном случае факт брака устанавливается продавцом, для чего может назначаться экспертиза. Претензию можно составить в произвольной форме, в ней должно быть указано: наименование продавца, данные о покупателе (ФИО, контактная информация), информация о приобретенном товаре (дата приобретения, марка, артикул, стоимость), суть претензии (описание недостатка, сроки его обнаружения), формулировку требований к продавцу (замена бракованного товара на товар этой же или другой марки, устранение недостатков либо полный возврат суммы), дата составления, подпись», — отметила Степанычева.

По ее словам, претензию можно направить продавцу через форму обратной связи на его сайте, через службу поддержки или, например, почтой. Также есть возможность обратиться в Роспотребнадзор, добавила эксперт.

Ранее россиянам напомнили, как вернуть некачественный товар.