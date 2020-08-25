В Совбезе РФ опасаются обострения отношений с США на фоне выборов президента

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что в преддверии выборов президента США американские элиты могут начать искать внешнего врага, что помешает организации совместного с Россией противодействия киберугрозам. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

«Обострение обстановки в самих Соединенных Штатах побуждает американский истеблишмент активизировать поиски внешнего врага для решения конъюнктурных вопросов внутренней политики», — сообщил Храмов.

По его мнению, отношения России и США могут стать заложниками этой ситуации. При этом Храмов подчеркнул, что механизмы взаимодействия по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий между двумя странами существуют.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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