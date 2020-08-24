«Важно для России»: эксперт оценил встречу Путина с Голубевым

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым очень важна как для Ростовской области, так и для России в целом, потому что это один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Ростовская область решает многие свои вопросы самостоятельно: она развивает, сельское хозяйство, культуру и многое другое. Но взаимодействие с федеральной властью все равно необходимо для наиболее эффективного решения таких проблем, как, например, защита Дона», — констатировал он.

Гендиректор ИРП подчеркнул, что решение таких экологических вопросов, как вопросы Дона не могут быть региональными. Он обратил внимание, что масштаб задач выходит за пределы региона, даже такого, как Ростовская область.

«Поэтому это очень важная встреча. Это одновременно и отчет и постановка задач», — резюмировал Журавлев.