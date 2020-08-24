Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не претендует на власть

Член Координационного совета оппозиции в Белоруссии Павел Латушко заявил, что у совета нет цели изменить конституционный строй или подменить собой власть в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный совет создан в целях установления диалога и является своеобразной общественной платформой, пояснил Латушко.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти. Позже были задержаны члены президиума Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковальков в рамках начатого в отношении них административного процесса, какого именно — не раскрывается.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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