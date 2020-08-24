МИД Украины оценил просьбу Минска не давать ненужных советов
МИД Украины отреагировал на просьбу Минска не давать ненужных советов.
«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — сказано в опубликованном заявлении украинского МИД.
В министерстве напомнили, что применение насилия — это путь в никуда.
Также там пожелали Белоруссии пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
Ранее глава белорусского МИД в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить новые президентские выборы заявил, что Минск не нуждается в «заезженных со всех сторон» советах.
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