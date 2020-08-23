Лукашенко сравнил протестующих с крысами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие «как крысы разбежались». Соответствующее видео опубликовало агентство БелТА.

На записи Лукашенко летит на вертолете и осматривает сверху проспект Победителей, где раньше собрались несколько тысяч протестующих. Еще видно цепочку ОМОН и спецтехнику, перегородившую дорогу, ведущую к резиденции президента.

«Как крысы разбежались», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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