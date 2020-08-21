Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что пригласил в свой пул группу российских тележурналистов, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ряд сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга — Белтелерадиокомпании — объявили забастовку. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, где среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.

По словам Лукашенко, сейчас ситуация стабилизировалась.

«Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил. ... И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — заявил глава государства, уточнив, что пригласил шесть - девять российских журналистов с самого продвинутого телевидения.

«И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — заключил Лукашенко, отметив, что «свято место пусто не бывает».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии заявили о попытках «раскачать» госпредприятия

— Лукашенко заявил, что продолжит жесткую политику для стабилизации ситуации в стране

— Лукашенко заявил, что не хочет военного положения в Белоруссии