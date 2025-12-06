На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подполье рассказало о ситуации со сторонниками ВСУ в Запорожской области

ТАСС: подполье в Запорожской области ведет списки сторонников ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Партизаны в той части Запорожской области, которая остается под контролем Киева, ведут списки сторонников Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы в будущем передать полученную информацию российским силовикам. Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, в Запорожской области достаточно как тех, кто сочувствует украинским военным, так и тех, кто ждет российские войска.

Поддерживающее ВСУ население переживает, что как только российские войска возьмут под контроль город Запорожье, то они сразу двинутся в сторону Днепропетровска и дальше. Некоторые из сторонников ВСУ хотят якобы интегрироваться, но партизаны стараются таких помечать, чтобы потом информацию передать силовикам, поделился подпольщик.

Он добавил, что обстановка в Запорожской области сейчас напряженная, а для простых людей — сложная. По его словам, в настоящее время Днепропетровск напоминает «старый фильм об апокалипсисе».

Запорожская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Запорожье, остаются под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли больницу в Запорожской области.

