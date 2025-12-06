В МВД РФ рассказали о мошеннической схеме для получения выплат по ОСАГО

Подделка даты в полисе ОСАГО — одна из наиболее актуальных мошеннических схем в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придется возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом - так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован», - сказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что оформить полис на прошедшую дату фактически невозможно, так как страховщик должен зарегистрировать документ в базе Российского союза автостраховщиков.

До этого пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что республика Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев, оформленных по ОСАГО.

«Частота страховых случаев в Республике Ингушетия выросла до 10,5%, что на 2,6 п.п. больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Приморский край (рост до 7,2%). Третье место делят Новосибирская область и Республика Дагестан с результатом 7%», — сообщает союз.

Данные приведены за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Кроме того, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.