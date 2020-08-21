Трамп раскритиковал предвыборные обещания Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал своего конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена во время выступления последнего на съезде Демократической партии с предвыборными обещаниями.

«За 47 лет Джо не сделал ни одной из вещей, о которых он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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