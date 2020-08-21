Трамп рассказал об ужасных последствиях избрания Байдена президентом
Президент США Дональд Трамп предсказал стране «дымящие развалины», жестокую анархию и «залитые кровью тротуары» в случае избрания главой государства кандидата демократов Джо Байдена. Об этом он заявил избирателям в Пенсильвании.
«Если вы хотите увидеть свою жизнь во время президентства Байдена, подумайте о тлеющих руинах в Миннеаполисе, жестокой анархии Портленда, залитых кровью тротуарах Чикаго», — заявил Трамп.
Ранее в США начались массовые протесты против расизма и полицейского произвола, поводом для них стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Цена слишком высока»: демократы выдвинули Байдена против Трампа
— Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу
— Трамп заявил, что Обама и Байден оставили «кошмарное наследие»