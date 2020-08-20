Помпео поддержал право граждан Белоруссии на выбор лидеров

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал суверенитет и целостность Белоруссии, а также право граждан выбирать лидеров без вмешательства со стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее. Мы стоим на нашей долгосрочной позиции о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также стремлении белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне», — говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео осудил применение насилия против протестующих в Белоруссии. Также он заявил, что обеспокоен нарушениями в ходе президентских выборов в стране.

«Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и к поиску тех, кто числится пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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