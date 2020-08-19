Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что кандидат в президенты страны Светлана Тихановская должна взять на себя роль переходного президента, а новые выборы провести через пять-шесть месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.

Ранее политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

Позже белорусские правоохранители завели на Цепкало уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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