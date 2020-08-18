В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек

Сотрудник объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак объявил, что в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек, пишет ТАСС.

«Не смогут войти в основной состав совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение. Число 70 принято в качестве количественного ограничения», — сказал Знак.

По его словам, в штаб поступило множество заявок от самых разных людей, и каждый из них так или иначе получит возможность опосредованyо работать для разрешения политического кризиса, сложившегося в стране.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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