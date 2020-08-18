Рябков: призывы к РФ не вмешиваться в дела Минска переадресую в Вашингтон

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва крайне негативно расценивает давление Запада на белорусские власти на фоне политических потрясений в стране, а также призывы к России не вмешиваться в ситуацию, сообщает «Интерфакс».

«Я переадресую эти призывы самим США, которые, судя по некоторым сигналам, буквально спят и видят, как бы вмешаться в эту ситуацию», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон до сих пор не упускает возможности заняться «переформатированием политического пространства» под свои интересы, расшатывая базовые нормы международного права.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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