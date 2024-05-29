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Названа сборная, с которой России сыграть лучше, чем с Белоруссией

Тренер Колыванов: сборной лучше сыграть с легионерами, чем с Белоруссией

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Бывший нападающий национальной команды страны, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о товарищеском матче сборных России и Белоруссии, назвав в качестве альтернативы соперника, с которым сыграть было бы интереснее.

«Было бы супер, если бы организовали матч лучших легионеров РПЛ с нашими ребятами. Во-первых, интерес бы был выше к этому матчу. Во-вторых, мы не участвуем в международных матчах. Всегда интересно проверить свои силы против сильных легионеров, которые превосходят, а, возможно, и не превосходят наших игроков», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Специалист отметил, что в Российской премьер-лиге достаточно качественных иностранных игроков, но в таком матче самым важным будет не получить травму. При этом Колыванов отметил, что хорошо относится и к сборной Белоруссии, но матч против футболистов из Бразилии и Аргентины все равно был бы интереснее и для игроков, и для болельщиков сборной России.

Товарищеская встреча команд России и Белоруссии запланирована на 7 июня и состоится в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Ранее «Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

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