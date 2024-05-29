«Он больше не служит у нас». Мужа Блиновской отправят на фронт пулеметчиком Shot: муж Блиновской отправится на фронт в составе нового подразделения

Блогер Алексей Блиновский — муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской — покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу, сообщил Shot. По данным канала, его переводят в другое подразделение в ДНР, он отправится на фронт в качестве пулеметчика. До этого он занимался сборкой БПЛА на СВО. О том, что Блиновский ушел на СВО, стало известно 13 апреля. Впоследствии он жаловался на попытки следствия разорвать его контракт с Минобороны.

Муж блогера Елены Блиновской Алексей, участвовавший в спецоперации на Украине, покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимный источник в части.

«Он [Алексей Блиновский] больше не служит у нас», — сообщил собеседник канала.

Позднее Shot также со ссылкой на источник написал, что Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР. Он находится в статусе «переоформления».

После прохождения необходимой подготовки его отправят на линию боевого соприкосновения. До этого Блиновский на СВО занимался сборкой БПЛА для разных подразделений.

Как пишет канал, где именно сейчас находится блогер, достоверно неизвестно. Предположительно, он мог выехать за пределы региона .

Дело Блиновских

Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией 27 апреля 2023 года. Ее обвинили в неуплате НДС и НДФЛ на сумму 918 млн рублей и легализации доходов от продажи тренинг-марафонов. Ее муж Алексей Блиновский сначала проходил по делу свидетелем. Позднее ему предъявили те же обвинения. По версии следствия, Блиновская могла выводить деньги через фирмы своего мужа.

Блиновскую отправили под домашний арест, ее мужу назначили запрет определенных действий по делу об уклонении от налогов. В частности, обвиняемому запретили общаться с участниками производства по его делу, за исключением жены и адвокатов, отправлять и получать почтовые телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом.

В конце января Блиновскую перевели в СИЗО. Решение об ужесточении меры пресечения Замоскворецкий райсуд принял по ходатайству СКР из-за несоблюдения ей установленных ограничений. В том числе, как писал источник газеты «Коммерсантъ», женщина пригласила в свой загородный дом на новогодний корпоратив свидетеля по ее делу.

22 марта СК предъявил окончательное обвинение супружеской паре: Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов; легализации денежных средств, приобретенных преступным путем; неправомерном обороте средств платежей, Блиновского — в пособничестве. По данным ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.

Блиновский на СВО

13 апреля источник ТАСС сообщил, что муж автора «Марафона желаний» заключил контракт с Минобороны о прохождении службы в российской армии и отправился на спецоперацию. Shot писал, что Блиновский участвует в военной операции с марта в составе Донецкого корпуса, уехав в ДНР. На фронт он ушел, предположительно, из желания сохранить бизнес — якобы льготы для участников СВО помогут мужчине спасти дело — и «вызволить жену» из СИЗО.

Экс-адвокат Эльман Пашаев, который на тот момент служил вместе с Блиновским, 23 апреля опубликовал обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором рассказал, что Блиновский пожаловался на желание следствия разорвать его контракт с армией.

«О запрете на подписание контракта меня никто не уведомлял, ни суд, ни следователь. Я никогда не собирался и не собираюсь использовать подписанный контракт для уклонения от исполнения обязательств [по уголовному делу] <...> Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москве приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными», — попросил Бастрыкина Блиновский.

24 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что силовики выясняют, насколько законно муж блогера Елены Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. По его словам, следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

Блиновскую оставили в СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции накануне рассмотрел апелляцию на продление срока ареста Блиновской до 26 июля. Во время заседания она заверила, что нашла покупателей для своей квартиры, деньги от продажи которой она планирует направить в счет погашения миллиардного долга по налогам. Ее адвокат обратил внимание на то, что из-за нахождения Блиновской в СИЗО ее дети испытывают стресс и некоторые психологические отклонения. Тем не менее суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении ареста и оставил женщину под стражей.

После оглашения решения Блиновская расплакалась, писал Shot. В ходе заседания она просила суд отменить решение о продлении ареста.

«Для этого есть все основания: следствие завершено, ознакомление с материалами дела на финальной стадии, я могу активнее включаться в оплату налогов и, что самое главное, мои дети перестанут быть сиротами при живой матери», — заявила она.

При этом суд, по словам адвоката Наталии Сальниковой, согласился снять арест с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой задолженности. В частности, удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую уже нашли покупателя. Всего на сегодняшний день Блиновская погасила более 140 млн рублей по налоговым задолженностям из необходимых к уплате 1,4 млрд руб.