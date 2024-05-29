Ученые развеяли миф о вреде сутулости

Не существует единственной правильной позы для сидения. Любая позиция навредит здоровью, если удерживать ее слишком долго. Об этом эксперты рассказали Daily Mail.

Некоторые исследования показывают, что у людей, которые проводят в сидячем положении от шести до восьми часов каждый день, на 20% увеличивается риск преждевременного летального исхода. Это может быть связано с метаболическими нарушениями и ограничением кровообращения из-за сидения. В результате растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа. Кроме того, исследование 2017 года показало, что хорошая осанка может улучшить настроение у людей с легкой или умеренной депрессией.

Однако хорошая осанка не обязательно означает прямую спину, отметили эксперты. Исследование 2021 года не нашло доказательств того, что сидение с прямой спиной может уменьшить боль в ней. На самом деле такая поза приводила к чрезмерному выпрямлению позвоночника, который в норме имеет S-образную форму. Это может повысить риск развития боли. Поэтому небольшая сутулость не принесет вреда. Однако важно регулярно менять позу: любое положение вызовет дискомфорт, если удерживать его слишком долго. Эксперты советуют вставать и двигаться каждые полчаса (лучше установить 30-минутный таймер).

«Не существует одного безопасного способа сидения, если мы говорим о боли в спине. Если вы чувствуете себя нормально, то не беспокойтесь о том, чтобы менять осанку. При наличии боли следует оценить, может ли смена осанки исправить ситуацию. Однако не нужно думать, что решение — это всегда прямая спина», — отметил доктор Киран О'Салливан, старший преподаватель физиотерапии в Университете Лимерика.

Перекрещивание ног может вызывать боли в пояснице из-за растяжения ягодичных мышц, добавили эксперты. Исследование 2018 года показало, что такая поза может повысить риск тромбообразования. Врачи рекомендовали избегать этой позы, регулярно менять позицию ног или скрещивать их в области лодыжек, а не бедер.

Ранее ученые разработали 20-минутную процедуру для лечения хронической боли в пояснице.