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Представителей чеченской диаспоры задержали во Франции

Во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры в ходе спецоперации

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Франции задержали десять представителей чеченской диаспоры в рамках масштабной полицейской операции. Одним из задержанных оказался подозреваемый в причастности к убийству преподавателя колледжа Bois d'Aulne Сэмюэля Пэти, сообщает новостной портал France Info.

Согласно информации ресурса, правоохранители вмешались в дела чеченской общины, некоторые из них связаны с радикалами-террористами. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ), торговле людьми, нелегальном обороте оружия и убийствах.

По данным полиции, операции были проведены одномоментно в 12 французских городах, включая Реймс, Страсбург, Тулуза и Лилль.

До этого во французском городе Роман-сюр-Изер прошли беспорядки из-за убийства подростка.

Ранее во Франции подали в суд на саудовского принца Бен Сальмана.

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