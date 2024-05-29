Россиянам рассказали, кому запрещено загорать

Некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению. При их приеме нужно избегать загара. Об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

В инструкциях к лекарствам всегда прописано, усиливают ли они чувствительность к солнцу. Если это так, то загара нужно избегать, иначе можно получить солнечный ожог. Также противопоказано долго находиться на солнце при имеющихся или перенесенных раковых опухолях.

У некоторых людей бывает аллергия на солнце, из-за которой могут появиться ожоги.

Здоровым людям, особенно со светлой или проблемной кожей, нужно использовать солнцезащитный крем. Загорать лучше в утренние и вечерние часы, а в пик жары — держаться тени. После купания SPF-крем нужно нанести заново, подчеркнул Черемушкин.

До этого 21-летняя студентка из Петербурга попала в реанимацию с солнечными ожогами 80% тела.

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