В МИД прокомментировали трактовки СМИ о национализме в Казахстане

Трактовки СМИ о проявлениях национализма в Казахстане не являются официальной позицией РФ, это личное мнение авторов публикаций. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства.

«В Москве поддерживают линию руководства Казахстана на формирование гармоничных отношений в своем многонациональном обществе», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что любые другие трактовки не отражают официальную позицию России.

Захарова напомнила, что РФ и Казахстан — надежные союзники и стратегические партнеры. Высшие руководители двух государств ведут доверительный диалог. Для контактов с Казахстаном характерно политическое взаимодействие, сотрудничество в сфере безопасности, торгово-экономической и других сферах.

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