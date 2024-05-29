Российские фигуристы решили выступать за Германию

Российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова с нового сезона будут на международных стартах выступать за национальную сборную Германии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

16-летний Гартунг в 2022 году стал пятым на чемпионате Москвы в мужском одиночном катании, 14-летняя Ташкинова представляла на стартах СШОР «Сокольники», выступая в одиночной программе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что сменившие гражданство фигуристы из России никто и звать их никак.