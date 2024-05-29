В РФ закрыли статистику по выпуску топлива

Министерство энергетики РФ приняло решение прекратить публикацию статистических данных о производстве бензина на территории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников. Закрытие статистики будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны», —заявили в Минэнерго.

При этом в министерстве подчеркнули, что публикация данных о ценах на бензин и другие нефтепродукты продолжится, а мониторинг ситуации на соответствующем рынке ведется в режиме 24/7.

Отметим, что с начала 2024 года участились атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, в мае они были нацелены на НПЗ в Калужской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. По словам вице-премьера Александра Новака, обеспечить 100%-ную защиту объектов ТЭК невозможно.

Ранее Путин оценил состояние российского топливно-энергетического комплекса.