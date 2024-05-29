Врачи удвоили продолжительность жизни при раке кишечника с метастазами

Комбинированная терапия повысила продолжительность жизни при распространенном типе рака толстой кишки с 9,5 до 19,7 месяца. Результаты исследования представлены на собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В исследовании приняли участие 112 пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые уже прошли химиотерапию. Их разделили на две группы: одна получала комбинацию иммунной и химиотерапии терапии, а вторая — только препарат против рака регорафениб.

Комбинация двух экспериментальных препаратов для иммунотерапии и обычной химиотерапии удвоила выживаемость пациентов до 19,7 месяца с 9,5 месяца. Для активации иммунитета использовались препараты этрумаденант и зимберелимаб. Они стимулировали иммунные клетки для уничтожения опухоли.

У пациентов из группы комбинированной терапии увеличилась не только общая продолжительность жизни, но и срок жизни без прогрессирования рака (6,2 месяца по сравнению с 2,1 месяца). Уменьшение опухоли наблюдалось у 17,3% пациентов в группе комбинированной терапии по сравнению с 2,7% в группе стандартной терапии.

Побочные эффекты комбинированной терапии были не тяжелее, чем при стандартной химиотерапии. Результат представляет значительный прогресс в лечении рефрактерного метастатического колоректального рака.

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