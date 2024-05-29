Врач назвала пищу, которую не следует есть с богатыми железом продуктами

Для лучшего усвоения железа содержащие его продукты следует употреблять отдельно от молочных продуктов, цельных злаков, щавеля, чая и кофе. Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.

К дефициту железа могут приводить инфекционные заболевания, прием слабительных средств, гастрит, прием лекарств от изжоги (антацидов). Важно получать достаточно железа из пищи: им богаты мясо животных, субпродукты, устрицы, гречневая крупа, чечевица, фасоль, горох, миндаль, подсолнечник, кунжут, горький шоколад и черника. Диагностировать дефицит железа и разобраться в его причинах может только специалист, подчеркнула врач.

Однако есть продукты, которые могут ухудшить усвоение железа. К ним относятся богатые щавелевой кислоты растения: щавель, шпинат, ревень, обжаренный арахис, какао. Кальций из молочных продуктов, танины из чая и кофе, а также фитины (из манки, цельных зерен, орехов, кукурузы) и пищевые волокна (клетчатка) могут помешать усвоению железа. Кроме того, следует избегать богатых фосфатами продуктов: полуфабрикатов, колбас, плавленых сыров и газированных напитков.

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