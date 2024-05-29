Защита обжаловала отказ суда перевести генерала Попова под домашний арест

Защита обжаловала решение суда, который отказал военному следствию в переводе из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

«Мы обжаловали решение суда», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что таких прецедентов в российском правосудии еще не было, когда суд не удовлетворял ходатайство следствия о смягчении меры пресечения.

По словам Буйновского, это решение незаконное. Он напомнил, что в судебной инстанции указали: смягчение меры пресечения — это компетенция следователя, но при этом «фактически проигнорировали решение следствия».

Адвокат подчеркнул, что суд тем самым вторгся в «исключительную компетенцию органа предварительного расследования». Юрист уточнил, что следователь своим решением не может перевести фигурант из СИЗО под домашний арест, для этого в суд и подается ходатайство о смягчении меры пресечения.

Накануне на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.

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