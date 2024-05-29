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Россиянин избил сожительницу поленом из-за расставания

В Пермском крае осудили местного жителя, избившего женщину поленом

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РИА Новости

Житель Чернушинского округа Пермского края осужден на два года лишения свободы за избиение сожительницы поленом и угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Как установили следователи, жительница деревни Каменные Ключи сообщила своему возлюбленному о расставании. Женщина сообщила, что нашла другого и попросила сожителя забрать свои вещи.

Сельчанин приехал к гражданской жене и застав ее за выпивкой начал избивать, пьяный мужчина побежал за неверной возлюбленной и несколько раз ударил женщину поленом по голове и спине, выкрикивая угрозы.

Пострадавшую спасли, она получила черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Ревнивого россиянина задержали, в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о покушении на жизнь и умышленное причинение вреда здоровью. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с остыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Заводоуковском районе Тюменской области ранее судимый мужчина избил сожительницу железной палкой. 50-летний сельчанин распивал со своей возлюбленной спиртные напитки, между ними возникла ссора. В ходе словесной перепалки мужчина схватил кусок металлической арматуры и несколько раз ударил ею сожительницу, дебошира задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка обвинила сожителя в пытках электрошокером.

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